米軍による小学校攻撃の犠牲者を追悼する横断幕をスタンドで広げるイランのサポーター/Sebastian Frej/Getty Images（CNN）米国、カナダ、メキシコが共催するサッカー・ワールドカップ（W杯）でグループGのイランは15日、米ロサンゼルスでニュージーランドと対戦した。スタンドではイランのサポーターが、米軍によるイランの小学校への攻撃で死亡した168人の子どもたちに言及する横断幕を掲げた。イラン南部のミナブにある小学校が