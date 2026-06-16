iPhone 17を13万円で一括購入したところ、友人から「残価設定型プログラムを使えば2年返却の5万円程度で済んだのに」と言われたら、端末代が8万円も変わるとなれば、損をしたような気持ちになるかもしれません。 しかし、残価設定型プログラムを使えば絶対にお得になるかというと、そうとは言い切れません。本記事では、残価設定型プログラムの仕組みと注意点、そして一括購入と比較した際にどちらが向いているかについて解