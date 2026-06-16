会社を辞めて収入がなくなったのに、住民税の納付書が届くことがあります。収入を得ていないにもかかわらず、なぜ税金を納めなければならないのか疑問に感じる人もいるかもしれません。 現在無職で収入がない場合でも、住民税の納付書が届いたら支払いは必要なのでしょうか。この記事では、退職後の無職期間に年間12万円の住民税が発生するという方を例に考えていきます。 住民税は「今の収入」ではなく「前年の収