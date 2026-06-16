ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地ロサンゼルスでのレイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。左ヒザの炎症の状態が心配されているが、試合前の会見でロバーツ監督は１７日（同１８日）のレイズ戦の次回登板予定に変更がないことを明かした。ロバーツ監督は「現時点では変わらない。予定通り進めるつもりだ。現時点ではこのままいく」と語り、球数やイニングなどの制限などは特に口にしなか