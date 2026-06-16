【Amazonプライムデー 2026】 開催期間：7月10日0時～7月13日23時59分 Amazonは、大型セール「プライムデー」におけるApple製品の対象ラインナップを公開した。 「プライムデー」は、Amazonプライム会員限定で開催される年に1度の大型セール。今回は最新モデル「iPhone Air」や「AirPods Pro 3」、「Apple Watch SE 3」がセール対象となるほか、「