ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地ロサンゼルスでのレイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打、２三振だった。打率２割９分８厘。チームは４―３で逆転勝ちした。９打数無安打と苦手の右腕マルティネスに完敗だった。２点を追う初回先頭はカウント１―１からの３球目、外角低めの７９・８マイル（約１２８・４キロ）のチェンジアップをすくい上げるも右飛に倒れた。バットの先だ