LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』が、リリース直後から世界的なヒットを記録している。6月16日に発表されたSpotifyの最新チャートによると、同曲は14日付の「デイリー・トップソング・グローバル」で25位を記録した。【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”前日の30位から5ランク上昇しただけでなく、初登場時の29位も上回り、一時的な話題性にとどまらない安定した人気を証明し