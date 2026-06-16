【女子旅プレス＝2026/06/16】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスは16日、開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業することを発表した。【写真】ハウステンボス「ミッフィー」エリアに潜入◆ハウステンボス初のジェットコースター導入へ同アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクト。ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並み