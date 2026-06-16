【モデルプレス＝2026/06/16】元タレントの木下優樹菜が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女が喜んで食べるメニューを公開し、話題となっている。【写真】芸人の30代元妻「工夫が素敵」次女が喜んで食べてくれる卵料理◆木下優樹菜、次女が喜んで食べる茶碗蒸し公開木下は「家出る前に茶碗蒸しを、先に」とつづり写真を投稿。「卵これなら喜んで食べてくれる次女」と記し、深めの皿に入った美しい黄色が食欲をそそる