【モデルプレス＝2026/06/16】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが6月14日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】「原作から飛び出してきたみたい」17歳人気アイドル「斉Ψ」照橋心美コスプレ姿◆若葉のあ、「斉Ψ」の照橋心美コスプレ若葉は「照橋心美ちゃんの制服だよ だいすきなキャラクター」とつづり、コスプレ写真を投稿。アニメ「斉木楠雄のΨ難」に登場する美少女キャラ