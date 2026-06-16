読売テレビの増田陽名アナウンサーが、兵庫・神戸市の北野異人館街を扮装（ふんそう）姿で巡る写真が反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「神戸にある北野異人館街へ」と書き始め「英国館はシャーロックホームズの装いで、館内を観て回れました！」と、探偵風コートに身を包み、帽子をかぶった姿を披露。「ひとつひとつ、じっくり回れたので楽しかったです」と、パイプを持った“なりきり写真”も添えた。この投