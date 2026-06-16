サッカー元日本代表ＦＷの城彰二氏が１６日、東京・浜松町で行われた文化放送の定例社長会見にゲストで出席した。城氏はサッカー北中米Ｗ杯（ワールドカップ）で日本代表の全試合をラジオ中継する同局で、１次リーグ第３戦・スウェーデン戦を解説する。後輩でもある元日本代表ＭＦ本田圭佑の解説が注目されていることについて「表現の仕方は独特。私たちは『解説者はこういうものだ』と育ってきたが、彼は自由人。選手の情報を