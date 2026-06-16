ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に出場している日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）の中村敬斗を特集した。中村は初戦のオランダ戦でＷ杯初ゴールを決めた。スタジオでは中村の技術、生い立ちなどを紹介。その中で中学１年から高校３年まで所属した三菱養和ＳＣの生方修司チーフコーチを取材し、秘話を紹介した。中村が「恩師