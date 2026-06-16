新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズのイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」（以下、「今日好き夏まつり」）を８月10日（月）にSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催することを決定した。 『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショ