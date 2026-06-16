長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は16日、成長戦略第4弾ハウステンボス開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業すると発表した。【画像】遊ぶ、食べる、泊まるがそろった迎撃要塞都市ハウステンボス同アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトで、ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡るこ