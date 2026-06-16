日本銀行は１６日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を現在の０・７５％程度から１・０％程度に引き上げることを賛成多数で決めた。中東情勢の悪化で原油価格が上昇したことを受け、日銀は物価が想定より上振れするリスクを警戒する必要があると判断した。利上げは２０２５年１２月以来で、政策金利は１９９５年以来、約３１年ぶりの高い水準となる。新たな政策金利は１７日から適用する。決定には、病気