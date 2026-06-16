三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（37）が16日、都内で「海外旅行2000万人に向けた共同記者会見」に出席した。昨年、JATA（日本旅行業協会）海外旅行アンバサダーに就任。海外旅行需要の増加に向けさまざまな活動を行ってきた。「去年と今年でかなり海外に行った。ソロでアジアツアーを回ったし、先日はお仕事でアメリカやニュージーランドにも行かせていただいた」と、豊富な海外経験を明かした。現在開催されているサッカーW杯