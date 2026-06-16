オランダを訪問中の天皇、皇后両陛下は6月14日夜（日本時間15日早朝）、滞在先の王室の離宮ヘット・アウデ・ロー城で、ウィレムアレクサンダー国王夫妻と一緒にサッカーのワールドカップ日本対オランダの試合をテレビ観戦されました。【写真】「すごい親密」「仲良しですね」天皇陛下とオランダ国王の自撮り写真宮内庁の公式インスタグラムは15日、観戦時の写真2枚を公開。1枚目は、両陛下と国王夫妻の4ショット。それぞれ自国チ