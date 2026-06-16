斬新すぎる「新型ミニバン」に熱視線！2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で展示され、多くの注目を集めていた起亜（KIA）のバッテリーEV（BEV・電気自動車）「PV5」が、2026年5月15日に日本市場で発売されました。本モデルはまるでコンセプトカーのような個性をまといながら、どこか現実味も感じさせる魅力的な一台として、当時の会場でも特に来場者の関心を集めていたモデルです。【画像】超カッコイイ