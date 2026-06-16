漫画家の蔵人幸明とイラストレーターのWOOMAによる新連載『キミの顔で僕にキスして』が『別冊少年チャンピオン』2026年7月号（秋田書店／2026年6月15日発売）よりスタートする。 【写真】「俺の通う高校は外から見れば文武両道の全国トップレベルの進学校ーーだが」 本作は、生徒がランク付けされる学園を舞台にした人間ドラマ。Aランクの色摩と最下位Eランクの阿月という、本来交わらないは