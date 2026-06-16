人と人がいればどうしても合う・合わないが発生するもの。そこから派生する人間関係のトラブルによって、傷つく人もいることでしょう。しかし、なにを言われても、なにをされても“われ関せず”と強い心を維持できる人もいて……。そのようなメンタルの強さに憧れることはありませんか？『職場や子どもの学校関係とかで、冷たくされても悪口を言われても気にしない人っているよね。そういうメンタルの強い人になるにはどうすればい