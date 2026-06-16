国内女子ツアー通算7勝で2013年の賞金女王・森田理香子が夏休みにジュニア向けの「森田理香子ジュニアゴルフキャンプ」を開催する。日程は7月27〜29日の3日間で小学4年から6年生までの12名限定。2泊3日の合宿生活で自身のジュニア経験などをもとに、森田が子どもたちにゴルフの楽しさを伝える。【写真】ヘッドだけで14万?森田理香子のレアウェッジ『楽しむ×自分でやる×仲間と育つ』をコンセプトに、森田が直接指導する3日間。