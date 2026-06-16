6月16日午前、新潟県加茂市の家電製品などの製造工場で火災が発生しました。午後2時現在、消防による消火活動が続いています。 16日正午前、加茂市後須田の東芝ホームテクノの工場で従業員から「工場内で煙が出ている」と消防に通報がありました。 消防などによりますと、燃えているのは延べ床面積約1万2000平方m・2階建ての「工場A棟」で、溶鉱炉の周辺から出火したとみられます。 これまでの所、けが人や逃げ遅れの情報