下鴨神社によりますと、16日午前10時すぎ、京都市左京区の世界遺産・下鴨神社で御神木が倒れているのを職員が見つけたということです。 【写真を見る】【速報】京都・下鴨神社で樹齢450年超の御神木が倒れる…原因は老朽化？ けが人はいませんでした。 倒れたのは樹齢４５０～５００年のシイの木で幹回り約５ｍ、高さ約２０ｍだということです。 ◆原因は老朽化？ 下鴨神社で手入れを行う造園業者にも以前から老朽化