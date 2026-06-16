ロッテは19日の楽天戦から、ZOZOマリンスタジアムで7回裏終了時点でマリーンズがリードしている日だけ「サブローマルハイボール」を販売開始すると発表した。サブローマルハイボールは、若鶴酒造株式会社（富山県砺波市）の三郎丸蒸留所にて製造する「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」とサブロー監督を合わせた勝利のコラボハイボール。また、マリーンズ勝利時に実施している「MARINESWINNINGCEREMONY」も同日の楽天