海外で特殊詐欺に加担させるため、男性を誘拐した疑いで住吉会系の暴力団組員が逮捕された。山尾輝斗容疑者（25）は2025年、40代の男性を海外に送り込むため、東京・江東区のホテルに泊まらせるなどして誘拐した疑いが持たれている。山尾容疑者は、「韓国かカンボジアでセキュリティの仕事がある。300万円くらい稼げる」などと言って男性に近づき、パスポートを作るよう指示していたということだ。警視庁は認否を明らかにしていな