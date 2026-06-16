俳優の菅田将暉（33）の最新ショットに、「すんごい痩せてたね」「本当に骨と皮になるほどやつれられて…」など心配の声が寄せられている。【映像】心配の声が寄せられた菅田将暉の姿これまでも自身のXで、Netflixシリーズ「グラスハート」での金髪姿や、自身のライブツアーグッズを身につけた自撮りショットなどを披露し、「金髪たまんないです…」「菅田くんしかできない着こなし」「オシャレ度高すぎるて」などと話題になっ