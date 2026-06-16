女優山〓玲奈（19）が16日、都内で、青山メインランドファンタジースペシャルブロードウェーミュージカル「ピーター・パン」（7月27日開幕、東京国際フォーラムホールCなど）の制作発表会見に臨んだ。山〓は46年目を迎えるミュージカル「ピーター・パン」の11代目ピーター・パン。4年目の今年が“ラストフライング”となる。「ラストフライングですって言われた時、とっても寂しくなっちゃって。これが山〓玲奈のピーター・パン