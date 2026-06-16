【モデルプレス＝2026/06/16】女優の生駒里奈が6月15日、自身のInstagramを更新。ニットのセットアップ姿を公開した。【写真】30歳元乃木坂センター「大人の魅力が増してる」ベッドに横たわる美ウエストショット◆生駒里奈、美ウエスト際立つニット姿披露生駒は、芸能生活15周年を記念した写真集「ルリカケス」（ワニブックス）が8月21日に発売されることを報告。フォトグラファーの青山裕企氏によって撮影されたソロショットを投