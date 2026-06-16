【モデルプレス＝2026/06/16】Amazonは、2026年7月10日0時から7月13日23時59分までの4日間にわたり、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を開催する。7人組ガールズグループ・HANAのメンバーが「プライムデー」を盛り上げる。【写真】グループ3人目「マック」新CM出演したHANAメンバー◆HANA、特設ページ＆CM放映「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが出演する「プラ