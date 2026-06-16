【モデルプレス＝2026/06/16】KEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光が15日、フジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）に出演。尊敬する人物についてランキング形式で語った。【写真】キテレツ佐々木が憧れる62歳芸能人◆佐々木大光、事務所先輩らと「2文字つなぎサバイバル」に挑戦番組では、出演者らが「芸人バラエティチーム」と「アイドル俳優チーム」に分かれ、2文字に続く