【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが6月15日までに自身のInstagramを更新。サッカーワールドカップ日本代表の初戦・対オランダ代表戦（14日、日本時間15日）の観戦ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】62歳ベテラン芸人「そっくり」イケメン息子とW杯現地観戦顔出しショット◆ハイヒール・モモコ、息子と現地でW杯観戦モモコは「前日スタジアムの横のウォールマートに行ったら、びっくりするぐ