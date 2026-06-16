【モデルプレス＝2026/06/16】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が6月15日、自身のInstagramを更新。子ども達とザリガニ釣りを楽しむ姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】46歳美人モデルの双子妹「はしゃいでる姿が可愛い」ザリガニ釣りで子ども顔出し◆蛯原英里、子ども達とザリガニ釣り堪能英里は「友達家族とザリガニ釣り」とつづり、写真を複数枚投稿。子ども達が水辺に集まり、岩陰に釣竿を