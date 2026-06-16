鳩山由紀夫元首相が2026年6月16日にXを更新し、軍事衝突したアメリカとイランが戦闘終結に合意したことを受け、日本への影響を懸念した。「覚書の中で一番気になる文言は...」アメリカとイランは日本時間15日に戦闘を終結する覚書に合意したと発表した。鳩山氏はXで終結合意について触れ、「覚書の中で一番気になる文言は、米国及び同盟国がイラン復興のために少なくとも3000億ドル(48兆円)の計画の提示とあることだ」と自身の印象