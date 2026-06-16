Microsoftは2026年6月15日、大規模言語モデルに質問を1回送った際の消費電力量の推定範囲はおよそ0.16〜0.60Whで、40WのPCを約15〜60秒動かす電力量に相当するという分析結果を発表しました。従来推定の約20分の1〜4分の1に収まるとのことです。Scaling AI with 8 to 20x energy efficiency | The Microsoft Cloud Bloghttps://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2026/06/15/scaling-ai-with-8-to-20x-energy-efficien