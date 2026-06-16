2025年後半にインフレ率が大幅に上昇。その一部は生産能力の圧力の高まりを反映したもの 最新のデータによると、総合インフレ率と基調インフレ率は依然として高水準。 原油価格はここ数週間で下落も、エネルギーおよび関連するほとんどの商品価格は、中東紛争以前の水準を依然として上回る コスト圧力に直面している一部の企業が商品やサービスの価格を引き上げ、他の企業も引き上げを検討の兆候。 短期的な