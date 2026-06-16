豪ドルの動きは限定的、据え置きは予想と一致＝東京為替 豪ドルは対ドル、対円共に落ち着いた動き。朝からの下げが継続し、上値が重いものの、会合結果発表後に新たに売りに行く動きは見られず audjpy 113.09audusd0.7052