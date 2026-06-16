ドル円は１６０．３０円台、朝からの下げ分を解消、イベントクリアでドル売り＝東京為替 ドル円は日銀会合前のポジション調整もあって、朝の１６０．３０円台から１６０．０５円を付けた。安値圏で会合発表があり、予想通りの利上げ。声明なども無難なものとなって円売りが強まり、朝の水準を回復。 usdjpy 160.32