２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ハーフパイプ男子で金メダルに輝いた戸塚優斗（ヨネックス）が１６日、母校の日体大（東京・世田谷区）を凱旋（がいせん）訪問。３月に遠征で卒業式に出られなかったため、学位記を受け取った。「去年まで通っていたから懐かしいな。６年と時間がかかってしまったけど、卒業したかったので良かったです」と頭を下げ、感謝を伝えた。競技と学業の両立を完遂し、同大スキー・スノーボー