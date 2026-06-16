お笑いコンビ「アインシュタイン」が１６日、都内で映画「スーパーガール」（クレイグ・ギレスピー監督、２６日日米同時公開）の公開記念イベントに登場した。２人は映画の記念Ｔシャツを着用して登場。イベントでは、会場となった渋谷にある忠犬ハチ公にちなみ、作中で超能力を持った犬として登場するクリプトの像がお披露目された。５年前に実家で飼っていた犬を亡くしたという河井ゆずるは「亡くなるときに福岡に新幹線で