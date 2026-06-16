元「モーニング娘。」でタレントの辻希美、夫の俳優・杉浦太陽が１６日、都内で「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けＰＲ発表会に出席した。今年の父の日は「家族で出かける予定がある。（イベントの時は）他の予定を蹴ってでも、家族で一緒にご飯を食べる」。子どもの部活や習い事で家族そろう時間が減っているというが、最近は家族でステーキを食べたそうで「肉があると言ったら、子どもたち