２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、海外での思い出を明かした。１６日までに自身のインスタグラムで「空と繋（つな）がっているように見えて、飛び込みたくなるプール」とつづり、タイで高層階のプールを体験する姿をアップ。「実際は、日陰で寒くて、足をつけるのが限界でした」と水が冷たかったと記した。渡邊さんは２０２０年、フジテレビ入社も２３年から体調不良のため休職。２４年