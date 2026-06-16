東京都高野連は１６日、第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の西東京大会（７月４日開幕）の試合時間と球場が決定したと発表した。抽選会は１４日に都内で行われ、先に組み合わせが決まっていた。Ｖ候補が多く大混戦が予想されるが、充実の投手力を誇る春４強の佼成学園が優勝争いの軸となりそうだ。対抗馬は機動力を生かした攻撃を武器に、春準Ｖに輝いた国士舘。部内の不祥事で春季大会を辞退した日大