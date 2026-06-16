ABCテレビに今年4月に入社した枝廣二葉アナウンサー（23）、瀧口美咲アナウンサー（23）が17日のデビューに先立って、16日放送のABCラジオ『おはようパーソナリティ小縣裕介です』に出演した。【動画】美声響かせ「六甲おろし」を熱唱したABC新人アナの枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ番組の公式Xでは「ABC新人アナウンサーお披露目」とつづり、小縣裕介アナ、アシスタントの板垣菜津美との集合ショットを投稿した。さらに続けて番