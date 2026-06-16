中国の上海ディズニーランドが開園から10周年を迎え、キャラクターたちが特製ケーキでお祝いしました。記者「上海ディズニーリゾートはきょうで開園から10年を迎えました。園内のあちこちには10周年を祝う飾りつけがされています」雨が降る中、上海ディズニーランドでは開園10周年を祝うイベントが開かれディズニーのキャラクターたちが特製ケーキで祝いました。来園者（マレーシアから）「10周年なのでわざわざ来ました。本当にい