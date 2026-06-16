女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。“推し”を告白する場面があった。番組では吉田沙保里さんの私物カバンの中味をチェックすることに。お菓子やハンドクリームに続いて火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が取り出したのは、力士の写真がプリントされたハンカチだった。吉田さんは「これは大好きな、霧島のハンカチで