チュニジア・サッカー協会は16日、公式インスタグラムで同国代表のサブリ・ラムシ監督（54）の解任を正式発表した。「サブリ・ラムシ氏と相互の同意の下、契約の解除を発表します。残りのプロキャリアでの健闘と成功を祈ります」と声明を発表した。チュニジアは14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグF組初戦でスウェーデンに1―5と大敗していた。後任には22年W杯カタール大会でサウジアラビア