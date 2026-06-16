右肘のトミー・ジョン手術から完全復活を目指す阪神の下村海翔投手（24）が16日、甲子園での1軍練習に参加した。プロ初昇格の時期を藤川監督が判断するための“御前チェック”が行われる可能性が高い。23年ドラフト1位の下村は、12日のファーム・ソフトバンク戦（筑後）では最長の5回、最多73球を投げていた。藤川監督は「1軍トップレベルから見つめたプランを組んでいきたい」と語り、シーズン開幕後には2度、1軍の練習に呼ん