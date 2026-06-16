立憲民主党の議員が「自衛隊に行く子どもたちは経済的に厳しい」などと発言したことについて、小泉防衛相は「偏見に満ちた見方」などと批判しました。小泉防衛相「看過できないのは自衛官や家族の皆さんが傷ついていることです。志を持って自衛官に自ら進んで志願をした、そして自衛官になった。こういった方々へ今回の発言は、私は冒とくに当たるようなものだと思います」立憲民主党の古賀千景議員は15日の参議院・決算委員会で「