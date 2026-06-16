ロシア外務省は15日、クリミア海域での海洋権益をめぐり、ロシアが国際法に違反したとしてウクライナが仲裁裁判所に提起していた裁判で、ロシアが勝訴したと発表しました。ロシア外務省の発表によりますと、オランダ・ハーグの仲裁裁判所は、クリミア半島の周辺海域やアゾフ海沿岸地域の石油および天然ガス資源をめぐる権利の回復、さらにクリミア橋の撤去、ロシアへの損害賠償請求など、国際法の数十条項に違反したとするウクライ